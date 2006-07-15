Рибачук: Президент розпустить парламент, якщо...

Голова Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК не виключає можливості розпуску парламенту і каже, що на Банковій до цього серйозно готуються, повідомляє “5 канал”.

О.РИБАЧУК попереджає, що в антикризової коаліції є час до 25 липня, щоб домовитись і сформувати уряд на чолі з прем`єром, який би влаштовував усіх і об`єднав Україну. Тим більше, за його словами, урядову програму антикризовій коаліції створити буде значно легше. Адже її учасники можуть використати напрацювання першого помаранчевого об`єднання у Верховній Раді.

“Є можливість до 24 числа до півночі. Давайте до 25-го, дамо ще вечір один, домовитись, і сформувати уряд. Якщо буде спроба просто продавлювати, таким чином як відбувалося до вчорашнього дня, рішення, то це не приведе ні до чого. Це буде говорити про те, що парламент недієздатний, що такий уряд не буде об`єднувати країну і в Президента може не залишитися просто вибору. Він повторює це на кожній зустрічі”, - сказав О.РИБАЧУК.