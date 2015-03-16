Рада на цьому тижні планує дозволити міжнародні військові навчання на території України
17 березня Верховна Рада України планує розглянути проект постанови про заяву ВРУ “Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків”.
Як передає кореспондент УНІАН, також проектом розкладу засідань парламенту на поточний тиждень передбачається розглянути проект постанови про звернення ВР до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини у Криму.
Включити до порядку денного та прийняти рішення планується щодо законопроекту про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Читайте такожУ Раді зареєстровано законопроект Порошенка про самоврядування окремих районів Донбасу
У середу, 18 березня, пропонується розглянути проект постанови про скасування рішення ВР від 5 лютого щодо прийняття в цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.
У п'ятницю, 20 березня, планують розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про державні нагороди України” (щодо надання права присвоєння звання Героя України особам, які не є громадянами України).