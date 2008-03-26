У Черновецького обіцяють ”приз” за закон про заборону входити до кабінету мера

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ пропонує своїм колегам та однодумцям створити призовий фонд для парламентарія, який законодавчо забезпечить заборону входу депутатів та міністрів до його кабінету та кабінету мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я переконаний, що всі члени нашої команди зберуться і створять спеціальний призовий фонд для того депутата Верховної Ради, який подасть законопроект і доб’ється його голосування в стінах ВР, про те, щоб жоден депутат Верховної Ради і жоден міністр не мав права зайти в кабінет міського голови або секретаря ради, або в кабінет будь-якого заступника з будь-яким особистим не публічним проханням», - сказав О.ДОВГИЙ.