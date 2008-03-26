У Черновецького обіцяють ”приз” за закон про заборону входити до кабінету мера
17:07, 26 березня 2008Політика
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Щоб жоден депутат і жоден міністр...
|Олесь ДОВГИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я переконаний, що всі члени нашої команди зберуться і створять спеціальний призовий фонд для того депутата Верховної Ради, який подасть законопроект і доб’ється його голосування в стінах ВР, про те, щоб жоден депутат Верховної Ради і жоден міністр не мав права зайти в кабінет міського голови або секретаря ради, або в кабінет будь-якого заступника з будь-яким особистим не публічним проханням», - сказав О.ДОВГИЙ.
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