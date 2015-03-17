В суперечки коаліції включився Порошенко, викликавши до себе лідерів фракцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

“Зараз домовилися, що до 16-ї перерва. Зараз їдемо до президента. Президент хоче зустрітися з лідерами фракцій для того, щоб все-таки спробувати донести свої аргументи”, - сказав депутат.

Він уточнив, що в цих перемовинах за участю президента мають взяти участь лідери фракцій коаліції, голова ВР Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не розпочалося вчасно, оскільки у коаліції немає узгодженої позиції щодо питання особливого статусу територій у зоні бойових дій.

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Зокрема, спочатку роботу ВР відклали на 12.00, а потім було оголошено, що ранкового засідання не буде, а вечірнє розпочнеться о 16.00.

Як повідомив перший заступник керівника фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко, “є неузгодженість позицій у коаліції щодо питання особливого статусу зони бойових дій. На даний момент фракції Радикальної партії, “Самопомочі” і “Батьківщини” не готові підтримувати цей законопроект, внесений президентом. Тому оголошена перерва і зараз збирається рада коаліції. Будемо намагатися знайти спільну позицію”.