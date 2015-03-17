Голова литовського Сейму: Литва завжди була другом України

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, у ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію, що склалась в Україні, та питання двостороннього співробітництва між країнами.

Турчинов подякував голові литовського Сейму за її особисту підтримку України: «Адже Ви були одним із перших європейських політиків, хто приїхав на Майдан».

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У свою чергу, Граужінєнє наголосила, що Литва завжди була другом нашої країни і в умовах російськоїагресії «готова всіма засобами підтримувати Україну».

«Як під час подій на Майдані, так і зараз ми підтримуємо український народ, підтримуємо Україну і готові всіляко допомагати вам на шляху до Європи», - наголосила голова Сейму.