Наливайченко: Якименко особисто наказав знищити документи СБУ

Про це в інтерв'ю LB.ua нинішній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко.

"Якименко та його банда тут у нас, у дворі (на Володимирській, 33, - ред.), виставили понад 20 величезних залізних сейфів - намагалися знищити вміст. Серед документів були ОРД щодо більшості активістів, керівників самооборони Майдану, опозиційних політиків, більше того - щодо їхніх дітей. Вдумайтеся, навіть діти були "на олівці"! Існувала реальна загроза життю цих людей. Реальна. Я не перебільшую", - заявив він.

Однак, за словами Наливайченка, частину матеріалів вдалося відновити в регіонах, куди вони розсилалися по управліннях СБУ.

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Крім того, каже голова СБУ, є документальне підтвердження, що наказ знищити документи віддавав особисто Якименко.

"Він (Якименко - ред.) особисто підписував наказ про те, щоб усе знищити. Цей документ залишився. Знову-таки, завдяки регіональним управлінням СБУ", - зазначив голова відомства.

Хто віддавав відповідне розпорядження Якименкові - Віктор Янукович чи Олександр - Наливайченко відповісти не зміг.

"Для цього його потрібно допитувати", - резюмував він.

Якименко очолював СБУ з січня 2013 року по лютий 2014 року. Після втечі екс-президента Віктора Януковича з України Якименко теж покинув країну.