ВР сьогодні розгляне питання мобілізації та спробує заборонити російські серіали (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також включити до порядку денного планується законопроект про внесення змін до закону “Про військовий обов'язок і військову службу” щодо служби у військовому резерві в особливий період (№2377), а також законопроект про внесення змін до деяких законів щодо розвідувальних органів України (№2383).

Серед низки інших законопроектів для включення до порядку денного - законопроекти про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Податкового кодексу та закону про держбюджет-2015, а також законопроект про внесення змін до закону “Про електроенергетику” щодо особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на території проведення АТО.

Крім того, очікується, зокрема, розгляд у першому читанні законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соцзахисту громадян, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації.

У другому читанні, зокрема, розглядатиметься законопроект про парламентську опозицію.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.

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Відразу після голосування за нього 5 лютого депутати від "Опозиційного блоку" подали скаргу про "начебто порушення процедури" під час голосування. Як роз’яснив голова ВР Володимир Гройсман, відповідно до законодавства, Верховна Рада повинна розглянути постанову про скасування голосування за зазначений законопроект.

Водночас 6 березня автор законопроекту, народний депутат від "Народного фронту" Микола Княжицький заявив, що депутати від "Опозиційного блоку" зірвали розгляд проекту постанови про скасування закону щодо заборони трансляції в Україні російських серіалів, що призводить до затягування з набуттям чинності законом. За його словами, депутати від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко і Михайло Папієв, які подали проект постанови, втекли із сесійної зали, щоб не доповідати.

Раніше Княжицький пояснював, що закон набуде чинності, якщо Верховна Рада відмовиться підтримати проект постанови Бойка і Папієва про його скасування.

10 березня голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що доручив Регламентному комітету ВР визначити порядок розгляду наступного пленарного тижня скарги на закон про заборону російських серіалів. Він зазначив, що підпише закон одразу після зняття проблемних питань.