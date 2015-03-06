«Опозиційний блок» зірвав розгляд своєї постанови про скасування закону щодо заборони російських серіалів - Княжицький

Про це у коментарі кореспондента УНІАН поінформував автор законопроекту, народний депутат від «Народного фронту» Микола Княжицький.

Зокрема, для того, щоб закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317), яким передбачено заборону на трансляцію в Україні російських серіалів, набув чинності, необхідно, щоб парламент відмовився підтримати постанову депутатів від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка та Михайла Папієва про скасування цього законопроекту. За необхідність розгляду цієї постанови раніше виступав Регламентний комітет парламенту.

Княжицький повідомив про обставини, внаслідок яких голова Верховної Ради Володимир Гройсман не поставив сьогодні на розгляд депутатів на пленарному засіданні зазначену постанову Бойка та Папієва.

"Пов'язано з тим, що Бойко і Папієв, які подали постанову, що нібито цей закон приймався з порушеннями, просто втекли з зали, щоб не доповідати. Це звичайний зрив розгляду питань зі сторони «Опозиційного блоку», підло і неконституційно", - наголосив Княжицький.

За його словами, Гройсман обіцяє винести на розгляд депутатів проект постанови Бойка і Папієва першим питанням "у наступний вівторок, тобто через тиждень (17 березня)".

Читайте такожРада може скасувати закон про заборону російських серіалів - КняжицькийЯк повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.

Законом в Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.

19 лютого Княжицький заявив, що підписання головою Верховної Ради Гройсманом закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317), який передбачає заборону російських серіалів, затягується через скаргу Бойка та Папієва.

Учора, 5 березня, Княжицький повідомив, що закон набуде чинності, якщо Верховна Рада відмовиться підтримати постанову Бойка та Папієва про скасування цього законопроекту.