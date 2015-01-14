Мажоритарники створили міжфракційне депутатське об’єднання

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання “Мажоритарники України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова ВР Володимир Гройсман. Він зазначив, що головою об'єднання обрано члена групи “Економічний розвиток” Антона Яценка. Читайте такожСьогодні Рада розгляне питання пенсій та відповідальності за військові злочиниЯк повідомляв УНІАН, вчора в парламенті було створено ще два міжфракційні об'єднання.

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