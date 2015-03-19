З України видворили прокремлівського журналіста Муравйова

Про це повідомила у Facebook народний депутат і колишній журналіст Ольга Червакова.

Леонід Муравйов - колишній співробітник російського 5 каналу відомий своїми відверто пропагандистськими матеріалами про війну на Донбасі і в Україні в цілому.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що новим випускаючим «Подробностей» або «Подробностей недели» стане російський журналіст Леонід Муравйов. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що інформація не відповідає дійсності.