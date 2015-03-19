З України видворили прокремлівського журналіста Муравйова
09:35, 19 березня 2015Політика
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Російського журналіста Леоніда Муравйова, який відомий прокремлівським висвітленням подій у Донбасі, видворили з України і заборонили йому в'їзд на 5 років.
Муравйов відомий своїми пропагандистськими матеріалами / dusia.telekritika.ua
Про це повідомила у Facebook народний депутат і колишній журналіст Ольга Червакова.
Леонід Муравйов - колишній співробітник російського 5 каналу відомий своїми відверто пропагандистськими матеріалами про війну на Донбасі і в Україні в цілому.
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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що новим випускаючим «Подробностей» або «Подробностей недели» стане російський журналіст Леонід Муравйов. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що інформація не відповідає дійсності.
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