Порошенко ввів у дію рішення РНБО про зміцнення безпеки в окремих районах Донбасу

Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2015 року "Про додаткові заходи щодо мирного врегулювання, нормалізації ситуації та зміцнення безпеки в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідний указ глави держави № 149/2015 опубліковано на президентському сайті.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2015 року "Про додаткові заходи щодо мирного врегулювання, нормалізації ситуації та зміцнення безпеки в окремих районах Донецької та Луганської областей" (додається, таємно, без пунктів 3-5 - нетаємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

"З метою реалізації Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року, резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року № 2202, прагнучи до мирного врегулювання, нормалізації ситуації та зміцнення безпеки в окремих районах Донецької та Луганської областей, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

підтримати та запропонувати президентові України внести на розгляд Верховної Ради України як невідкладні: проект Закону України "Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"; проект Постанови Верховної Ради України "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування", розроблений відповідно до Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року.

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Кабінету міністрів України невідкладно забезпечити: інформування української та світової громадськості про те, що інтереси національної безпеки України вимагають: неухильного дотримання Мінських домовленостей за умови підтвердженого незалежними міжнародними спостерігачами виконання іншими сторонами зазначених домовленостей взятих на себе зобов'язань; проведення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до Конституції України, законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов'язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів; налагодження систематичного, повного та достовірного інформування жителів Донецької та Луганської областей про ситуацію в Україні та світі...

Службі безпеки України разом із Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України невідкладно вжити заходів щодо посилення антитерористичних заходів та контррозвідувального режиму у зоні безпеки територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України", - йдеться в рішенні РНБО від 12 березня.