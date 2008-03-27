Джордж Буш дав інтерв`ю Главреду: Україна виграє від вступу в НАТО

Напередодні державного візиту до Києва Президент США Джордж Буш дав інтерв`ю журналу "Главред". Запис інтерв`ю відбувся вчора в Білому Домі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш підтвердив, що рішення щодо запрошення України до ПДЧ ухвалюватиметься безпосередньо на Бухарестському саміті. Про це Джордж Буш заявив, відповідаючи на запитання «Главреда» під час інтерв`ю в Білому Домі, чи буде Україна запрошена до виконання ПДЧ щодо членства в НАТО на саміті Альянсу в румунській столиці.

Президент США також висловив упевненість, що від такого кроку Україна тільки виграє:«Рішення прийматиметься країнами-членами НАТО в Бухаресті. Я переконаний, що Україна виграє від процесу вступу в НАТО і, сподіваюся, від майбутнього членства в НАТО».

Інтерв`ю з Президентом США записувала головний редактор журналу «Главред» Олена Гетьманчук.

Повний текст інтерв`ю читайте в свіжому випуску журналу найближчого понеділка, 31 березня.

Главред