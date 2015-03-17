Ворог готується до поновлення активних бойових дій - радник Авакова

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Війна з РФ. Щоденні переміщення, перегрупування та концентрація російсько-терористичних військ по всій лінії фронту вказують на те, що ворог готується до поновлення активних бойових дій», - написав він.

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На переконання радника глави МВС, президент РФ Володимир Путін «показово і нахабно ігнорує будь-які дипломатичні домовленості та підписані Мінські угоди. Є всі ознаки того, що він взяв вектор на подальшу ескалацію конфлікту і налаштований продовжувати війну на Донбасі».

Як заявив Шкіряк, «Кремль щодня направляє на бази російсько-терористичних військ колони вантажівок та ешелони з боєприпасами, бензовози. Російська армія активно розгортає підрозділи тилового забезпечення на донецькому, луганському, артемівському та маріупольському напрямках. Найбільша концентрація ворожих сил помітна в Донецьку, Горлівці, Новоазовську, Краснодоні, Макіївці та ін.».

«Усе це може свідчити про те, що навесні Кремль готує плацдарм для можливого наступу. Ніякого відведення важкої техніки та артилерії за лінію зіткнення з боку бойовиків не відбулося. Навпаки, на позиції сил АТО, зокрема в Авдіївці, Пісках, Широкиному, Майорському та ін., відбуваються тотальні атаки терористів із застосуванням 120-мм мінометів, ствольної артилерії, танків», - пояснює Шкіряк.

У свою чергу ЗСУ, Нацгвардія та підрозділи МВС міцно утримують всі свої позиції, підкреслив він, додавши, що сили АТО негайно реагують на збройні провокації терористів і миттєво наносять адекватний удар у відповідь на погашення вогневих точок противника.

«Нас чекає важка весна, особливо коли з’явиться "зеленка". Отже, ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій на сході. Наразі наші рубежі оборони укріплюються фортифікаційними спорудами. Увесь наявний час повинен використовуватися для покращення матеріально-технічного оснащення українських військових та забезпечення новим озброєнням наших передових підрозділів», - наголосив радник глави МВС.