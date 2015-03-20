Місію ОБСЄ в Україні треба доповнити миротворцями - МЗС

Це повинно забезпечити належну політику безпеки і контролюючу функцію на лінії зіткнення конфлікту і на українсько-російському кордоні, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ході зустрічі з послами країн ЄС та країн «Великої сімки», передає Апостроф.

Також міністр заявив, що одним з перших кроків для забезпечення майбутніх місцевих виборів на Донбасі має стати надання можливості для українських ЗМІ безперешкодно працювати на територіях, що перебувають під контролем проросійських бойовиків.

Він підкреслив необхідність забезпечення можливості для всіх зареєстрованих в Україні політичних партій брати участь у цих виборах.

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На думку міністра, вільні і чесні вибори на Донбасі є позицією, яка базується і логічно випливає з мінських домовленостей, які були підтримані всіма лідерами країн «нормандської четвірки», включаючи президента Російської Федерації.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада підтримала президентський проект постанови про звернення до ради Безпеки ООН і Рада Євросоюзу про розгортання на території України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.