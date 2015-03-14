Турчинов з Аваковим оглянули нову військову техніку під Києвом (фото, відео)

Секретар РНБО Олександр Турчинов і глава МВС Арсен Аваков відвідали навчальний центр Нацгвардії в Нових Петрівцях, де оглянули нову військову техніку.

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Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні у Нових Петрівцях Олександр Турчинов прокоментував зникнення Путіна й розповів про новий законопроект СНБО, який президент України Петро Порошенко планує внести до ВР як невідкладний.