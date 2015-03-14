Турчинов з Аваковим оглянули нову військову техніку під Києвом (фото, відео)
21:33, 14 березня 2015Політика
8209 0
Секретар РНБО та глава МВС відвідали навчальний центр Нацгвардії.
Секретар РНБО Олександр Турчинов і глава МВС Арсен Аваков відвідали навчальний центр Нацгвардії в Нових Петрівцях, де оглянули нову військову техніку.
Читайте такожНаступного тижня в Україну прибуде літак з 30 "Хаммерами" – президент
Між українськими виробниками вже починається конкуренція за військові замовлення
Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні у Нових Петрівцях Олександр Турчинов прокоментував зникнення Путіна й розповів про новий законопроект СНБО, який президент України Петро Порошенко планує внести до ВР як невідкладний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter