Туреччина підтримує Україну в намірі запросити на схід миротворчу місію ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні у Києві.

Читайте такожПереговори Порошенка і Ердогана тривали втричі більше від запланованого"Я хотів би окремо подякувати пану президенту за підтримку України в зусиллях запросити миротворчу місію ООН для деескалації ситуації на сході України", - сказав Порошенко.