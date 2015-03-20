Туреччина підтримує Україну в намірі запросити на схід миротворчу місію ООН
18:06, 20 березня 2015Політика
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Туреччина підтримує Україну в зусиллях запросити миротворчу місію ООН для деескалації ситуації на сході України.
Порошенко подякував Ердогану за підтримку / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні у Києві.
Читайте такожПереговори Порошенка і Ердогана тривали втричі більше від запланованого"Я хотів би окремо подякувати пану президенту за підтримку України в зусиллях запросити миротворчу місію ООН для деескалації ситуації на сході України", - сказав Порошенко.
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