Туреччина підтримує Україну в намірі запросити на схід миротворчу місію ООН

18:06, 20 березня 2015
Політика
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Туреччина підтримує Україну в зусиллях запросити миротворчу місію ООН для деескалації ситуації на сході України.

Порошенко подякував Ердогану за підтримку / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні у Києві.

Читайте такожПереговори Порошенка і Ердогана тривали втричі більше від запланованого"Я хотів би окремо подякувати пану президенту за підтримку України в зусиллях запросити миротворчу місію ООН для деескалації ситуації на сході України", - сказав Порошенко.

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