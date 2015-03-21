Сьогодні Україну відвідає президент Литви Даля Грібаускайте
09:57, 21 березня 2015Політика
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Грібаускайте отримає в Києві українську нагороду «Людина року»
REUTERS
У суботу, 21 березня, о 15:30 відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка відвідає Україну з робочим візитом.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
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Як повідомила прес-служба глави Литовської держави, Грібаускайте отримає в Києві українську нагороду «Людина року» за її послідовну і активну підтримку європейського вибору України.
Грібаускайте також зустрінеться з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
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