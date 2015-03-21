Сьогодні Україну відвідає президент Литви Даля Грібаускайте

У суботу, 21 березня, о 15:30 відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Читайте такожГрібаускайте: загроза з боку РФ реальна, і ми перебуваємо на лінії фронту

Як повідомила прес-служба глави Литовської держави, Грібаускайте отримає в Києві українську нагороду «Людина року» за її послідовну і активну підтримку європейського вибору України.

Грібаускайте також зустрінеться з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.