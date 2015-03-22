Головною економічною реформою повинна стати фінансова та бюджетна децентралізація - Коломойський

Про це сказав в ефірі телеканалу «1+1» голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

«Потрібна економічна децентралізація, фінансова і бюджетна. Якщо її не буде, люди не повірять. І ніякі «коломойські» не врятують ситуацію», - сказав він.

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Коломойський зазначив, що головним принципом має стати принцип, коли ресурси, зароблені в регіоні, повинні залишатися в регіоні. І в центр слід відносити лише той обсяг коштів, який залишається після задоволення всіх фінансових потреб регіонів.

Раніше Кабінет міністрів України в рамках впровадження ключових реформ заявив про намір до кінця року реалізувати програму децентралізації і передачі адміністративних, насамперед, фінансових повноважень на користь регіонів.