Коломойський вважає, що керівництво України має робити все для миру, навіть вести переговори з "ДНР" і "ЛНР"

Такий висновок можна зробити зі слів голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Читайте такожУ Дніпропетровську область стягують сили Нацгвардії через можливі заворушення в регіоні

Він підкреслив: "Я не вважаю, що нам треба прогнозувати дії Путіна. У нас є два суб'єкти, які ми не визнаємо - це "ДНР" і "ЛНР", але які відбулися, на превеликий жаль".

"Вони існують. Мені здається, що ми дуже зациклені на тому, що всім керує Путін, і за всім цим стоїть Путін, і вести переговори треба вести лише з Путіним", - додав Ігор Коломойський.

Він сказав, що переговори потрібні, не зважаючи на те, що вони не вільні у своїх діях, оскільки "над ними стоїть Путін, над кожним з них (мова йде про Захарченка і Плотницького - УНІАН) вартує діяч ФСБ з затвором: і крок вправо, крок вліво вважається втечею".

У той же час Ігор Коломойський вважає, що риторика цих людей змінилася: "Вони вже почали називати Україну "Україною", вони менше вживають слово "хунта", оскільки розуміють, що їх у Росію не беруть, а в Україну Путін замовлений, хоча за тими лекалами і за тим сценарієм, який би вони хотіли, а той сценарій, який їм пропонують, їх не влаштовує".

"І ми самі заганяємо в куток не буду говорити щура, заганяємо в кут небезпечного дикого звіра. У цій ситуації керівництво повинно шукати ті виходи, які приведуть країну до миру, як нам було обіцяно рік тому, під час президентських виборів", - підкреслив Ігор Коломойський.