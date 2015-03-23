Представництво ЄС в Україні: рішення щодо безвізового режиму ще не прийнято

Про це "Новому времени" заявив прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік. "На даний момент нічого сказати не можна. Все залежить від України. Зараз готується звіт про виконання Україною другої фази плану дій з лібералізації візового режиму, і вже на підставі цього звіту буде прийматися рішення про виконання Україною цього плану", - повідомив дипломат.

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За його словами, чергова місія, яка оцінить прогрес України щодо виконання вимог ЄС, прибуде в країну на цьому тижні і буде працювати до 27 березня. Звіт буде готовий тільки після цього.

"На підставі рекомендацій місії Європейська комісія прийме рішення (надавати безвізовий режим - НВ), визначивши, виконала чи не виконала Україна необхідні умови", - пояснив Давид Стулік.

Дипломат підкреслив, що рішення надавати чи не надавати Україні безвізовий режим буде залежати від прогресу самої України.

Раніше Радіо Польща поширило інформацію з посиланням на проект декларації саміту Східного партнерства, що на цьому заході в травні в Ризі ЄС не запропонував Україні та Грузії безвізовий режим. Президент України Петро Порошенко розраховував, що ЄС розгляне питання безвізового режиму для України на Ризькому саміті в травні 2015 року.