ЄС "забув" вписати в декларацію Ризького саміту скасування візового режиму для України (документ)
Під час травневого Саміту Східного партнерства, який відбудеться у Ризі, Євросоюз не запропонує Україні та Грузії план скасування візового режиму.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Радіо Польща. Видання, у свою чергу, наводить проект декларації саміту.
У редакції проекту декларації, датованій 11 березня, нічого не йдеться про європейську перспективу. Мова йде тільки про європейський вибір України, Грузії і Молдови.
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Конкретні дати реалізації безвізового режиму також не називаються. У проекті декларації зазначено, що прогрес залежить від проведених реформ.
У проект декларації ще можуть бути внесені поправки.
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що рішення щодо безвізового режиму України з ЄС має бути прийняте в травні, а ввести безвізовий режим з європейськими країнами можна буде до кінця 2015 року.