Екс-спікер Рибак живе і працює у Києві: "ГПУ не має до мене жодних претензій"

Про це екс-спікер розповів в інтерв'ю для ТСН.ua.

За словами голови парламенту минулого скликання, Генпрокуратура кілька місяців викликала його, як експерта, давати свідчення про ухвалення скандальних законів "16 січня", після того жодних претензій йому не висували.

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"Перші два-три місяці запрошували як експерта з питання, що сталося під час ухвалення законів. Більше контактів ні з ким з правоохоронних органів у мене не було. Мене запитували про стосунки з тодішнім керівництвом країни. Мені подякували і сказали, що жодних претензій у ГПУ до мене немає", - розповів Рибак.

Як відомо, 16 січня 2014 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів, що обмежували права й свободи громадян.

Володимир Рибак не був присутнім під час голосування скандальних законів, оскільки його заблокували у власному кабінеті, але наступного дня він пакет законів підписав.

На 28 січня призначили позачергову сесію Ради, на якій "закони 16 січня" було скасовано. 22 лютого 2014 року Володимир Рибак подав у відставку.