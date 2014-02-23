Рибак спростував заяву Януковича про своє побиття (відеозвернення)
Екс-спікер Верховної Ради Володимир Рибак спростував заяву екс-президента України Віктора Януковича про своє побиття.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає кореспондент УНІАН.
«Перебуваючи в лікарні, я отримав інформацію про те, що нібито на мене якийсь був замах, хтось нападав на мене, стріляв в машину і таке інше. Це абсурд, це вигадки. Я не пам'ятаю за своє життя, щоб на мене хтось піднімав руку або якісь інші дії були. Подібного і близько не було», - сказав колишній спікер парламенту.
Рибак зазначив, що перебуває в лікарні через погіршення свого здоров'я.
«Лікар порадив мені полікуватися, бо став високим тиск, головні болі. Прийняв вже процедури - крапельниці тощо», - сказав він.
При цьому Рибак висловив сподівання, що зможе повернутися до виконання своїх обов'язків депутата вже за кілька днів.
«Його побили. Він приїхав до мене. По дорозі стріляли. Він попросив, щоб я його забрав. Я його забрав і відправив його у Донецьк на лікування», - сказав Янукович.