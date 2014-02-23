Рибак спростував заяву Януковича про своє побиття (відеозвернення)

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає кореспондент УНІАН.

«Перебуваючи в лікарні, я отримав інформацію про те, що нібито на мене якийсь був замах, хтось нападав на мене, стріляв в машину і таке інше. Це абсурд, це вигадки. Я не пам'ятаю за своє життя, щоб на мене хтось піднімав руку або якісь інші дії були. Подібного і близько не було», - сказав колишній спікер парламенту.

Рибак зазначив, що перебуває в лікарні через погіршення свого здоров'я.

«Лікар порадив мені полікуватися, бо став високим тиск, головні болі. Прийняв вже процедури - крапельниці тощо», - сказав він.

При цьому Рибак висловив сподівання, що зможе повернутися до виконання своїх обов'язків депутата вже за кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, вчора (22 лютого) екс-президент України Віктор Янукович у своєму відеокоментарі журналістам, розміщеному в мережі інтернет, заявив, що Рибака, звільненого з посади голови Верховної Ради, побили, і він знаходиться в Донецьку на лікуванні.

«Його побили. Він приїхав до мене. По дорозі стріляли. Він попросив, щоб я його забрав. Я його забрав і відправив його у Донецьк на лікування», - сказав Янукович.