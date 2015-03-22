Коломойський ”на даному етапі” не планує створювати свій політичний проект



Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «1+1» в неділю.

За його словами, такий проект безперспективний «з причини того, що я все одно в очах суспільства, в очах людей залишаюсь олігархом, великим капіталом, кровопивцею і хабарником, або ще кимось, тобто негативом».

«Тому, незважаючи на якісь там проблиски позитивного образу за останній рік, все одно я не є героєм для більшості українців», - додав він.

Коломойський підкреслив, що немає сенсу займатися тим, що свідомо «носить якусь програшну ситуацію».

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При цьому він не заперечує, що йому цікава політика, але «вона мене цікавить тільки в останній рік і тільки у зв`язку з подіями, після того як впала система влади Януковича».

«А політичний проект - я якось не є великим фаном цієї ідеї. Ну, на даному етапі», - підкреслив Коломойський.

У той же час він не виключив такого в майбутньому. «Ніколи не кажи ніколи», - сказав він, при цьому додавши, що ”повинні в політику приходять нові політичні сили, нові політичні рухи”.

Коломойський зауважив, що у нього серед нових політичних сил ”викликає симпатію”, зокрема, «Самопоміч».