Україна не скасовуватиме День перемоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр - міністр культури України Вячеслав Кириленко.

"Уряд не буде скасовувати 9 травня як День перемоги. Водночас уряд запропонує до 9 травня також належним чином пошановувати і день 8 травня, як це робиться у всій Європі... Урочисті і меморіальні заходи в Україні будуть відбуватись і 8, і 9 травня", - наголосив Кириленко.

Він зазначив, що на заходи буде запрошено багатьох іноземних гостей, а у Києві та інших містах України відбудеться низка пам'ятних заходів.

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"У будь-якому випадку ми будемо пропонувати філософію, яка говорить про те, що європейські народи повинні жити у взаємоповазі та мирі. А все життя займатись тільки тим, щоб шукати, хто тобою переможений, це означає - не йти в ногу з часом у багатьох випадках. Тому ми будемо 8 та 9 травня віддавати шану всім українцям, які боролись за свободу своєї країни у різних збройних формуваннях, у різний час і в різні етапи Другої світової війни, але боролись. Усі, хто боролись зі зброєю в руках за свободу своєї Батьківщини, заслуговують на вшанування і повагу", - сказав Кириленко.

За його словами, наступного тижня уряд внесе до парламенту декілька законопроектів, у тому числі про вшанування пам'яті учасників Другої світової війни.

"Наголошую, що жодних намірів скасовувати святковий вихідний день 9 травня уряд України не має", - запевнив Кириленко.

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Раніше повідомлялося, що група народних депутатів зареєструвала у Раді законопроект щодо відзначення 8 травня Дня пам'яті та примирення.

Ініціаторами законопроекту виступили народні обранці Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Юлія Тимошенко Ігор Луценко, Іван Крулько, Борис Тарасюк, Борис Філатов, Володимир Парасюк, Андрій Левус, Сергій Висоцький, Михайло Бондар, Володимир Соляр і Михайло Гаврилюк.

Іван Крулько розповів ЗМІ, що у законопроекті не передбачене оголошення 8 травня вихідним днем. Також він заявив, що вихідний 9 травня пропонується скасувати.

Також російські ЗМІ повідомляли, що у Держдумі РФ назвали ідею відмовитися від святкування Дня Перемоги "побічним ефектом євроінтеграції" та "історичною амнезією".

Раніше УНІАН також повідомляв, що у Петербурзі напередодні ювілею Перемоги провели зліт європейських і російських нацистів.