Депутати вимагають 27 березня провести позачергове засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив позафракційний депутат Юрій Левченко.

“Ми вимагаємо і звертаємося до голови Верховної Ради Володимира Гройсмана скликати позачергове засідання Верховної Ради на 27 березня - на цю п'ятницю”, - сказав він.

На цьому засіданні, зазначив депутат, необхідно заслухати інформацію відстороненого від посади голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка про зловживання урядовців.

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«Ми також вимагаємо заслухати генерального прокурора щодо ходу розслідування цієї інформації”, - додав Левченко.

Крім того, депутати вимагають заслухати інформацію міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина.

“Останнім пунктом порядку денного такого позачергового засідання, на нашу думку, має бути голосування за постанову щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки поширених головою Державної фінансової інспекції України Гордієнком фактів корупційної діяльності Кабінету міністрів України, в державних органах та підприємствах, діяльності ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртранснафта”, - сказав Левченко.

Він додав, що на час функціонування такої ТСК ВР Арсеній Яценюк має бути відсторонений від виконання обов’язків прем'єр-міністр.

Своєю чергою народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Андрій Антонищак зазначив, що він, як представник БПП, також приєднується до звернення щодо створення такої ТСК та скликання позачергового засідання парламенту.

“За даний коаліційний уряд я особисто та члени нашої команди голосували, тобто ми також несемо спільну відповідальність за їхні дії. І для того, щоб поставити усі крапки над “і”, щоб довести або спростувати дані факти, ми приєднуємося до даної заяви, ми приєднуємося до створення Тимчасової слідчої комісії та скликання позачергового засідання Верховної Ради”, - сказав депутат.

Водночас представник “Батьківщини” Іван Крулько зазначив, що “фракція “Батьківщини” підтримує ідею проведення позачергового засідання Верховної Ради, і також делегує найкращих фахівців для роботи Тимчасової слідчої комісії”.

“Фракція “Батьківщина” обов'язково у повному складі візьме участь у позачерговому засіданні Верховної Ради і в роботі Тимчасової слідчої комісії”, - сказав депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Яценюк погодився на проведення антикорупційного розслідування проти свого Кабміну.