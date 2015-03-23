Яценюк погодився на проведення антикорупційного розслідування проти свого Кабміну

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся сьогодні до генерального прокурора України Віктора Шокіна з тим, щоб Генпрокуратура розпочала розслідування звинувачень відстороненого керівника Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка проти уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні на засіданні уряду.

"Я ні на крок з членами уряду не відступлю від боротьби з корумпованою системою, в тому числі і боротьби з корумпованими чиновниками, які після початку службового розслідування проти них, як голова Державної фінансової інспекції, який зараз знаходиться під державним службовим розслідуванням, роблять необгрунтовані, брехливі політичні заяви про начебто корупцію в уряді. Я офіційно звернувся сьогодні до генерального прокурора України з тим, щоб ГПУ розпочала розслідування звинувачень відстороненого керівника Держфінінспекції по всім пунктам таких звинувачень, які були висловлені проти уряду. Я особисто і члени КМУ готові дати будь-які свідчення. При цьому для об'єктивності будь-яких розслідувань ми пропонуємо органам прокуратури залучити міжнародних експертів", - сказав він.

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Яценюк зазначив, що подібні заяви є не що інше як спроба повторення сценарію політичної кризи 2005 року.

"Ті самі організатори, ті самі актори, тільки результат буде зовсім іншим. Тому що єдність уряду, президента і коаліції, яка підтримує зміни в країні, нікому не вдасться порушити", - сказав голова уряду.

"Наш шлях на викорінення і боротьбу з корупцією в країні дасть результат. Прошу, щоб ГПУ розслідувала всі ці політичні звинувачення. Також звертаюсь до ГПУ, щоби відреагувала на десятки звернень про порушення кримінальних проваджень, які уряд відправив до органів прокуратури", - додав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня народний депутат Юрій Левченко заявив, що вимагає заслухати у Верховній Раді генерального прокурора Віктора Шокіна щодо звинувачень на адресу уряду у зловживаннях на суму понад 7,5 млрд грн.

Левченко зауважив, що на брифінгу у ВР відсторонений від посади голова Держфінінспекції Гордієнко повідомив про зловживання уряду на суму понад 7,5 млрд грн. “Мова йде про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі», про зловживання на суму понад 4,5 млрд грн у «Нафтогазі», - сказав Левченко.