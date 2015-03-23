Депутат Денисенко ініціює збір підписів за відставку Наливайченка
18:02, 23 березня 2015Політика
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Денисенко заявив про збір підписів за відставку Валентина Наливайченка з посади голови Служби безпеки України.
Нардеп анонсував збір підписів за відставку голови Служби безпеки України / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Дніпропетровську.
"Я особисто, як народний депутат України, як один з ініціаторів відставки Генерального прокурора Яреми, хочу вам анонсувати збір підписів і скору відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка з цієї посади. Якщо він, звичайно, до того часу не принесе свої вибачення і не приведе діяльність своєї служби і діяльність інших правоохоронних органів до тями, у відповідності до вимог українського законодавства", - сказав Денисенко.
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