Депутат Денисенко ініціює збір підписів за відставку Наливайченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Дніпропетровську.

"Я особисто, як народний депутат України, як один з ініціаторів відставки Генерального прокурора Яреми, хочу вам анонсувати збір підписів і скору відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка з цієї посади. Якщо він, звичайно, до того часу не принесе свої вибачення і не приведе діяльність своєї служби і діяльність інших правоохоронних органів до тями, у відповідності до вимог українського законодавства", - сказав Денисенко.

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