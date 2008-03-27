Тимошенко очолить список кандидатів у депутати Київради

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір очолити список кандидатів в депутати Київської міської ради від БЮТ. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1».

«Я для себе ухвалила вже остаточне рішення, що обов`язково очолю список кандидатів в депутати в Київраду. Це не питання того, що мені зараз не вистачає ще посади депутата міськради. Це – демонстрація відповідальності перед Києвом за якість списку, за кожного депутата, за рішення, які приймаються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, це рішення свідчитиме про рівень її особистої відповідальності перед киянами, які висловлюють їй найбільшу підтримку. «Мені дуже подобається такий факт: якщо Маргарет ТЕТЧЕР відчувала хоч би невеликий сумнів в тому, що громадськість підтримує її реформи, то вона сама оголошувала дострокові вибори, щоб суспільство висловило рівень довіри до реформ», що проводилися нею”, - пояснила прем`єр.

«Я піду заради того, щоб продемонструвати відповідальність і послідовність нашої політики», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.