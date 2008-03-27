Тимошенко: демкоаліція має підтримати кандидатуру БЮТ на посаду мера Києва

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що демократична коаліція повинна підтримати кандидатуру від БЮТ на посаду мера Києва. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1».

«Наша політична сила, абсолютно однозначно, висуватиме свого представника, тому що ми сьогодні маємо найбільшу підтримку киян. Я вважаю, що кандидат від демкоаліції повинен бути, безумовно, єдиним, і буде логічним, якщо політична сила, що має найбільшу підтримку, висуває кандидата, а демкоаліція його підтримує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також переконана в тому, що кияни на дострокових виборах мера Києва підтримають кандидатуру БЮТ: «Я вірю, що перемога буде за демократичними силами на виборах мера».

При цьому, відповідаючи на питання, чи можливо, що БЮТ підтримає кандидатуру від іншої політичної сили, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Підтримати можна лише ту людину, яку знаєш багато років, а краще – десятиліття, яка жодного разу не підвела, не зрадила ідеї, яка в житті не узяла корупційної копійки, яка є організаційно бездоганною людиною».

Коли ведуча поцікавилася, чи не натякає Ю.ТИМОШЕНКО на першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, лідер БЮТ уточнила: «Ми радитимемося по кандидатурі, у нас немає остаточного рішення, рішення буде на початку наступного тижня». «Але хід вашої думки мені подобається», - сказала прем`єр, звертаючись до ведучої.