Білоруські опозиціонери вийшли на мітинг з прапорами України та ЄС (фото)

У Мінську проходить традиційна хода і мітинг. Заявниками акції виступили лідер Партії БНФ Олексій Янукевич, голова оргкомітету по створенню об'єднання «Молоді християнські демократи» Марина Хомич, а також представники Об'єднаної громадянської партії Микола Козлов і руху «За Свободу» Микита Семененко, повідомляє naviny.by.

Організатори акції планували провести її з 17.00 до 20.00, але Мінміськвиконком зрушив час на дві години.

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Таким чином, збір учасників ходи розпочнеться о 15.00 на майданчику біля кінотеатру «Жовтень», сама хода пройде з 16.00 до 17.00 за маршрутом пр. Незалежності - вул. Сурганова - пл. Бангалор, з 17.00 до 18.00 відбудеться мітинг у парку Дружби народів.

Рішення змінити час акції чиновники пояснили тим, що вулична хода у годину пік нібито створює багато незручностей мінчанам, які повертаються з роботи.

Основні теми святкування Дня Волі в цьому році - незалежність Білорусі, солідарність з Україною, а також протест проти антидемократичної політики білоруської влади.