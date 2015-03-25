Білоруські опозиціонери вийшли на мітинг з прапорами України та ЄС (фото)
25 березня демократична громадськість Білорусі відзначає 97-ю річницю проголошення Білоруської Народної Республіки (БНР).
У Мінську проходить традиційна хода і мітинг. Заявниками акції виступили лідер Партії БНФ Олексій Янукевич, голова оргкомітету по створенню об'єднання «Молоді християнські демократи» Марина Хомич, а також представники Об'єднаної громадянської партії Микола Козлов і руху «За Свободу» Микита Семененко, повідомляє naviny.by.
Організатори акції планували провести її з 17.00 до 20.00, але Мінміськвиконком зрушив час на дві години.
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Таким чином, збір учасників ходи розпочнеться о 15.00 на майданчику біля кінотеатру «Жовтень», сама хода пройде з 16.00 до 17.00 за маршрутом пр. Незалежності - вул. Сурганова - пл. Бангалор, з 17.00 до 18.00 відбудеться мітинг у парку Дружби народів.
Пішла колона #25sakavikapic.twitter.com/sY3Dt4ZXie
- РБ головного мозку (@belamova) March 25, 2015
Рішення змінити час акції чиновники пояснили тим, що вулична хода у годину пік нібито створює багато незручностей мінчанам, які повертаються з роботи.
Пачынаецца шэсце. #25sakavikapic.twitter.com/BXCItSPtiP
- Мікіта Курэпін (@kurepinn) March 25, 2015
Основні теми святкування Дня Волі в цьому році - незалежність Білорусі, солідарність з Україною, а також протест проти антидемократичної політики білоруської влади.