Янукович запропонував оголосити Жіночим днем 27 березня

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні виступив на мітингу у Харкові і знову пообіцяв навести порядок в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на мітингу, який зібрав, за даними організаторів, від 30 до 40 тисяч осіб, лідер Партії регіонів висловив свою упевненість в перемозі на виборах.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував зробити Жіночим днем 27 березня і в понеділок подарувати жінкам перемогу Партії регіонів.

Керівник виборчої кампанії Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ зазначив на мітингу, що нинішню владу «хвилює лише, тікати за кордон сьогодні чи в понеділок (27 березня)».

За словами Є.КУШНАРЬОВА, його земляки «будуть обирати харківську владу», а нинішня влада «має пам’ятати», що харків’яни вийдуть мільйонною масою, аби захистити свою перемогу.