У Раді чекають, що екс-керівництво Фіскальної служби піде по стопах арештованого голови ДСНС

При цьому Хомутиннік відзначає важливість того, щоб кримінальні провадження, що були розпочаті за фактом корупції, зловживання владою і службовим становищем, були доведені до стадії розгляду у суді.

«Та ж ситуація і з нещодавнім звільненням всього керівництва Державної фіскальної служби. Чи цього достатньо? Думаю, немає», - вважає Хомутиннік.

«Наступний етап - укладання ГПУ за фактом кримінального провадження, яка сьогодні ведеться. Якщо чиновники в ГФС зловживали своїм становищем, то повинні бути покарані по всій суворості закону, а не просто бути звільненими, і, як це часто буває, потім знову просочитися на державну службу», - зазначив він.

«Той факт, що всі три чиновники були звільнені, означає, що матеріали про факти корупції в роботі керівництва ГФС, які були передані нами до КМУ та Генеральну прокуратуру України, дійсно мали місце. Рішення незалежної спеціальної Комісії при Кабінеті міністрів, куди входили і представники бізнесу, тому підтвердження», - вважає Хомутиннік.

«І свої висновки тепер по кожному з них повинні надати слідчі органи. Інакше рішення Кабінету міністрів лише показова міра», - зазначив народний депутат.