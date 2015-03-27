У Сімферополі судять кримського татарина за демонстрацію українського прапора

Про це сьогодні вранці повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв, пише Крим.Реалії.

За його інформацією, засідання по справі Куртсеїта Абдулаєва, обвинуваченого в порушенні порядку проведення мітингів, маніфестацій 9 березня 2015 року, має відбутися в 11.00 в Залізничному районному суді Сімферополя.

«Йому ставиться в порушення використання забороненої символіки - українського державного прапора! Поясніть будьте ласкаві, з яких пір українська державна символіка є забороненою і якими законами це закріплено?», - написав Заїр Смедляєв.

Читайте такожВ окупованому Криму шанувальником Шевченка зацікавився Центр боротьби з екстремізмомЯк повідомлялося, 9 березня в Сімферополі співробітники поліції затримали організатора мітингу до дня народження Шевченка Леоніда Кузьміна і ще двох учасників акції: Олександра Кравченка і Вілідара Шукурджиєва. За словами поліцейських, приводом для затримання стало використання на мітингу української символіки.

Спочатку сімферопольці планували провести акцію на честь 201-ї річниці з дня народження Шевченка біля пам'ятника поету, розташованого на вулиці Севастопольській. Однак сімферопольська адміністрація відмовила їм у цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури «Три грації».