Справу Бочковського доручать іншому прокурору

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Генеральний прокурор своїм рішенням сьогодні доручить вести справу Бочковського іншому процесуальному керівнику», - йдеться в повідомленні.

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За словами Геращенко, слідчі повинні надати новому процесуальному прокурору додаткові докази по справі Бочковського або «переконати його в тому, що вже дивних доказів - достатньо».

Як повідомляв УНІАН, суд відмовився заарештувати екс-главу ДСНС Бочковського і його колишнього заступника Василя Стоєцького через брак доказів вчинення злочину.