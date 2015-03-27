Справу Бочковського доручать іншому прокурору
Генеральний прокурор України Віктор Шокін доручить вести справу екс-голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, який звинувачується в корупції, іншому процесуальному прокурору.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Генеральний прокурор своїм рішенням сьогодні доручить вести справу Бочковського іншому процесуальному керівнику», - йдеться в повідомленні.
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За словами Геращенко, слідчі повинні надати новому процесуальному прокурору додаткові докази по справі Бочковського або «переконати його в тому, що вже дивних доказів - достатньо».
Як повідомляв УНІАН, суд відмовився заарештувати екс-главу ДСНС Бочковського і його колишнього заступника Василя Стоєцького через брак доказів вчинення злочину.
Обновлено. Вышел от Генерального Прокурора. Его позиция четкая - коррупционеров никто покрывать не будет. Процессу...Posted by Антон Геращенко on 27 Март 2015 г.