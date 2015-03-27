Європейські партнери України не покладають на Мінський протокол великих надій - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Києві.

За словами Рябчина, конфлікт на Донбасі має бути вирішений мирним шляхом. «Потрібно намагатися вирішити дипломатичними заходами», - додав він.

Депутат наголосив, що Україна має бути «сильною стороною в дипломатії». «Ми маємо поверататися не просто до Мінського протоколу... Але я не настільки наївний, я розумію, що він не буде виконаний. Я можу сказати, що наші європейські партнери також не покладають на нього великих надій», - сказав Рябчин.

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Як зазначив депутат, «вже підготовлено той пакет санкцій і вже визначено ті «червоні лінії», перейшовши які, Росія отримає і заборону SWIFT, і подальші санкції. І можливо, поставки зброї до України».

«Російська сторона про це прекрасно знає, і на їхній вибір вирішувати: згодні вони на подальшу ескалацію чи ні», - сказав Рябчин.

«Але ми поки бачимо, що дійсно йде підготовка до ескалації. Найголовніше – нам необхідно перекрити кордон між Росією і Україною», - наголосив він.