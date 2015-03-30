Боротьба за незалежність України має підтримку в обох основних партіях США - конгресмен

Як повідомляється на сайті президента України Петра Порошенка, про це Маккарті сказав під час зустрічі президента з делегацією Палати представників Конгресу США, яка перебуває в Україні.

На початку зустрічі президент подякував за підтримку та солідарність з Україною та поінформував американських конгресменів про розвиток ситуації на Донбасі та дії української влади на шляху подальшої демократизації та докорінних економічних і антикорупційних реформ.

"Війна проти корупції має таку ж саму важливість, як й війна за незалежність, яку ми сьогодні ведемо", - сказав Порошенко.

Окрему увагу було приділено підтримці України в умовах гібридної війни.

Президент наголосив на тому, що спільні і скоординовані дії в питаннях україно-американського військового і військово-технічного співробітництва мають взаємовигідний характер, а спільні україно-американські військові навчання, які заплановані в поточному році, здатні принести значну користь.

Говорячи про ситуації в зоні проведення АТО, Порошенко наголосив, що Україна готується захищати свою свободу, демократію і незалежність. "Україна захищає не лише свою незалежність, українські воїни захищають майбутнє усієї Європи", - сказав він.

Водночас, голова Комітету Збройних сил Палати представників Конгресу США Вільям "Мак" Торнберрі висловив спільну думку делегації, що українське питання – проблема протидії агресору і повернення миру в Україні – є однією з найважливіших тем серед американців: "Ми усі підтримуємо українців у вашій боротьбі за незалежність і свободу. Російська агресія проти України зачіпає кожного з нас".

Читайте такожСенатор Джонсон закликав Обаму прискоритися з наданням зброї УкраїніГоворячи про політику санкцій по відношенню до Росії, представники американської делегації наголошували, що "санкції – це ціна, яку Росія має платити за агресію проти України і анексію Криму".

Коментуючи надання американської нелетальної військової допомоги Україні, Порошенко наголосив: "Ми прагнемо створити сучасну українську армію, яка була б здатна захистити країну від агресора. Захисна зброя – це інструмент миру, а не війни".

Зазначається, що українську сторону під зустрічі президента представляли Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, заступник глави АПУ Валерія Чалий, заступник глави АПУ Андрій Таранов, міністр фінансів Наталія Яресько, представник президента в КМУ Олександр Данилюк та інші.