Шкіряк звільнив ряд посадовців у центральному апараті ДСНС

Як повідомляє прес-служба ДСНС, за словами Шкіряка, "кардинальні зміни у підході до роботи в ДСНС вже почалися. Ми прийняли декілька професійних кадрових рішень щодо центрального апарату служби. Так, за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, за згодою сторін, звільнено з посади керівника Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту і керівника Управління взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю. Крім того, звільнено зі служби керівника та першого заступника Департаменту персоналу ДСНС".

Шкіряк повідомив, що відділ власної безпеки та протидії корупції ДСНС буде реорганізовано та призначено нове керівництво. "Найближчим часом відбудуться й інші кадрові зміни, як у центральному апараті, так і в територіальних структурах ДСНС", - пообіцяв Шкіряк.

Читайте такожАрешт голови ДСНС на засіданні Кабміну - фото та відео

Він наголосив, що, "незважаючи на кадрові зміни, робота не повинна зупинятися".

"Я прошу уникати панічних настроїв. Адже за кожного відданого працівника ДСНС я стоятиму горою і робитиму все можливе, аби підвищити рівень ефективності служби, соціального захисту працівників ДСНС", - додав Шкіряк.