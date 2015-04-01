Порошенко: Якщо ми хочемо зупинити агресора - нам потрібна підтримка миротворців ООН

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією колишніх лідерів держав, які входять до Ради Міжнародного центру Нізамі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, у зустрічі взяли участь Президент Румунії (1996-2000) Еміль Константінеску, Президент Республіки Молдова (1997-2000) Петро Лучинський, Президент Латвії (2007-2011) Валдис Затлерз, Президент України у 1991-1994 рр. Леонід Кравчук, Президент України у 2005-2010 рр. Віктор Ющенко, Радник ООН з питань посередництва у розв’язанні конфліктів Антьє Герберг, виконавчий секретар Міжнародного центру Нізамі Гянджаві Ровшан Мурадов.

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Глава держави подякував президентам за їх візит до України та наголосив на важливості для усього світу солідарності та єдності з Україною в її боротьбі з агресором.

Президент також зазначив, що «Україна робить усе можливе, щоб досягти миру, і веде боротьбу за свободу і демократію цілої Європи, беручи на себе левову частку удару агресора».

«Якщо ми хочемо зупинити агресора – нам потрібна підтримка миротворчої місії під егідою ООН», – зауважив Порошенко.

Під час зустрічі відбувся обмін думками та пошук шляхів мирного врегулювання ситуації на Донбасі із залученням широкого досвіду та можливостей усіх міжнародних організацій та інституцій.

«Ніхто в Європі не визнає анексію Криму, а конфлікт на Донбасі є війною Росії проти України. Я також бачу вихід із ситуації лише через залучення міжнародної миротворчої місії», – сказав колишній Президент Латвії Валдис Затлерз. Говорячи про санкції стосовно Росії, він зауважив: «Напередодні санкцій наша країна боялася, що вони негативно вплинуть на нашу економіку також. Але після того, як санкції були введені, наші люди зрозуміли, що нам потрібен мир в Європі. І ціна цього миру – санкції», – сказав колишній Президент Латвії.

Президенти також дійшли згоди про те, що санкції проти країни-агресора є першим і справжнім іспитом на відданість цінностям свободи та демократії і, що вони в умовах відсутності прогресу в деескалації на сході України та звільненні Криму мають бути продовжені та посилені.

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На зустрічі також були присутні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Заступник Глави АПУ Валерій Чалий, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, народний депутат України Ірина Геращенко.

Довідка УНІАН. Міжнародний центр Нізамі Гянджеві є однією з найвпливовіших незалежних міжнародних організацій Азербайджану. За ініціативи центру в квітні цього року відбудеться масштабний міжнародний саміт, де однією з головних тем буде обговорення можливості залучення міжнародної миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі.