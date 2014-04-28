Євродепутати висловили підтримку Україні в боротьбі з агресором

Про це члени делегації Європейського парламенту заявили під час зустрічі з Кандидатом у Президенти України, народним депутатом Петром Порошенком.

Під час розмови сторони детально обговорили події на Сході України.

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«Наша делегація приїхала висловити цілковиту підтримку Україні. Ми засвідчуємо необхідність збереження цілісності України , а також тому шляху прогресу на який стала ваша держава», - заявив голова групи депутатів Європарламенту Ханнес Свобода. За його словами, дуже важливо зараз для України проведення Президентських виборів. Вони мають пройти вільно і чесно.

«Дуже важливо, щоб цей процес волевиявлення відбувся в Україні на демократичних засадах », - наголосив Ханнес Свобода.

В свою чергу Петро Порошенко зауважив, на тому, що зустріч проходить на тлі складних подій на Сході України, які інакше як тероризм назвати не можна. Саме під час розмови стало відомо про замах на життя міського голови Харкова Геннадія Кернеса та про спроби в перешкоджанні ведення агітації Михайлові Добкіну в Херсоні.

«Всі ці дії спрямовані на зрив виборів в Україні. І цей сценарій вигідний агресору України, який хоче бачити слабкою нашу державу», - сказав Петро Порошенко. В розмові з Євродепутатами, він наголосив, що готовий робити усе, щоб Україна була сильною.

«Ми будемо робити все, щоб Україна була сильною , щоб ми могли себе захистити. Зробимо все, щоб президентські вибори відбулися. Наша мета, щоб вони пройшли в один тур. Ми дуже вдячні нашим партнерам з Європарламенту і пану Ханнесу Свободі за дуже тверду позицію в підтримці України. Ми вдячні за його підтримку нещодавньої Резолюції Європейського парламенту», - додав Петро Порошенко.

За його словами також під час розмови , сторони обговорили питання санкцій щодо Російської Федерації. За словами Петра Порошенка, Росія має відповісти на запитання, що її війська роблять на кордоні з Україною та які їх плани. Він додав, Україна зацікавлена в продовженні переговорів у Женевському форматі, проте Російська Федерація повинна виконати вже раніше досягнуті домовленості.

«Ми впевненні, що сьогодні об’єднаним зусиллями ми проведемо президентські вибори, захистимо і забезпечимо європейські перспективи для України», - додав Петро Порошенко.