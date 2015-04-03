ЗМІ: У будинку публічно затриманого екс-голови ДСНС Бочковського проводиться обшук

Про це телеканалу "112 Україна" повідомила його дочка Катерина.

Екс-глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський вийшов з Лук'янівського СІЗО близько 7 вечора 1 квітня після внесення застави.

За словами адвоката, з ізолятора Бочковський поїхав відразу до лікарні - у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск. Випустили його під заставу в розмірі 1 млн і майже 200 тис. грн.

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Бочковскому та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.