ЗМІ: У будинку публічно затриманого екс-голови ДСНС Бочковського проводиться обшук
10:23, 03 квітня 2015Політика
3696 0
У будинку колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського проводиться обшук.
Бочковського знову обшукують / УНІАН
Про це телеканалу "112 Україна" повідомила його дочка Катерина.
Екс-глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський вийшов з Лук'янівського СІЗО близько 7 вечора 1 квітня після внесення застави.
За словами адвоката, з ізолятора Бочковський поїхав відразу до лікарні - у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск. Випустили його під заставу в розмірі 1 млн і майже 200 тис. грн.
Читайте такожНа Бочковського завели чотири нових справи - адвокат
Бочковскому та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter