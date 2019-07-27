Окружний адміністративний гадюшник Києва. Що відповість нова влада на «сердечні» розмови суддів ОАСК

В комедії «Ревізор» Миколи Гоголя чиновники по черзі читали лист псевдо-ревізора до свого приятеля, де він детально характеризував усіх їх як злодіїв, падлюк і казнокрадів.

«Один там только и есть порядочний человек – прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья», - йшлося у тому листі.

Щось схоже відбулося в реальному житті: 26 липня очільники НАБУ Артем Ситник та Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк оприлюднили на брифінгу фрагменти прослуховування керівництва Окружного адмінсуду Києва.

Як і в «Ревізорі», виявилося, що порядних там немає. От всі, абсолютно всі, виявилися «свиньми». І не лише в цьому суді.

Прослуховування суддів ОАСК відбулося в рамках розслідування ще майданівських справ, коли судді цього суду забороняли мітинги в центрі Києва, щоб створити «законні» підстави для розгону міліцією Майдану. Але виявилося, що вони у своїх розмовах наговорили щонайменше на десяток кримінальних проваджень

Фабула історії наступна: прослуховування суддів ОАСК відбулося в рамках розслідування ще майданівських справ, коли судді цього суду забороняли мітинги в центрі Києва, щоб створити «законні» підстави для розгону міліцією Майдану. Але виявилося, що вони у своїх розмовах наговорили щонайменше на десяток кримінальних проваджень.

Так, у розмовах керівництво суду обговорює, як і через кого організувати звільнення «неслухняних» членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Неслухняність, очевидно, полягає в тому, що у суддів ОАСК не було гарантій, що ці члени ВККС позитивно оцінять їх (суддів) на кваліфікаційному оцінюванні.

Також у записах йшлося про шантаж (як виявилося, успішний) омбудсмена Людмили Денисової, щоби вона відкликала свого представника у Кваліфкомісії, а їй за це пропонували скасувати протоколи Національного агентства із запобігання корупції щодо її майнового стану.

Працювали хлопці просто: виносили потрібні рішення взамін на потрібні послуги або гроші. При тому, якщо хтось із їхніх колег-суддів насмілювався мати свою думку, то проти такого вискочки організовували цькування - замовні скарги до Вищої ради правосуддя від нібито обурених його судочинством фізичних осіб і громадських організацій.

В «сердечних» розмовах голови ОАСК Павла Вовка з колегами фігурують і Держбюро розслідувань, і Конституційний суд, і нова влада, якій, як йдеться у прослуханих розмовах, судді ОАСК мають намір служити так само віддано, як і попередній.

А що суд? Як відреагував?

Там ввімкнули дурника, заявивши, що НАБУ провело обшуки у суді з порушенням процедури, що все це – тиск на суд, що роботу суду заблоковано, і що відомство Горбатюка не повноважне розслідувати справи щодо ОАСК. І ні пари з вуст щодо суті – прослуханих розмов судді Вовка та його підлеглих, які уявили себе мало не повелителями світу.

Хто винний і що з усім цим робити?

«Дякувати» маємо «батькові» судової реформи – екс-президенту Петру Порошенку. Саме він, дай бог пам’яті, років зо три носився з цією реформою, як курка з яйцем. При цьому тихенько своїм указом вивів з-під реформування саме ОАСК. Напевно, був упевнений, що ключовий для печерських пагорбів суд (а саме в ОАСК розглядаються позови, в яких фігурують президент, уряд, Верховна Рада) послужить йому вірою-правдою ще п’ять років. Але не так сталося, як нашому самовпевненому екс-гаранту гадалося.

Отримавши карт-бланш від виборців, і Володимир Зеленський і його партія у Верховній Раді мають усі можливості в найкоротші терміни продемонструвати, наскільки вони готові боротися зі свавіллям судді Вовка і йому подібних у суддівському гадюшнику

Що тепер робити має відповісти новий президент і новий парламент. Отримавши карт-бланш від виборців, і Володимир Зеленський і його партія у Верховній Раді мають усі можливості в найкоротші терміни продемонструвати, наскільки вони готові боротися зі свавіллям судді Вовка і йому подібних у суддівському гадюшнику.

Адже без політичної підтримки всі напрацювання НАБУ і прокурорів Управління спецрозслідувань будуть поховані тими ж судами, як це вже не раз траплялося за останні роки.

Дмитро Хилюк