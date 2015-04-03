Ляшко виявився мільйонером з двома дорогими автомобілями (документ)
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко за 2014 рік заробив більше мільйона гривень.
Про це свідчать дані декларації політика, яка опублікована на сайті Верховної Ради України.
174 тисячі з цієї суми Ляшко отримав зарплату, а ще 840 тисяч від продажу майна.
У депутата є земельна ділянка площею 1,26 га, дві квартири (96 і 367 кв. м відповідно), гараж і ще якась нерухомість на 183 квадрата.
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На Ляшка записані два автомобіля: "Тойота "Прадо" (2004) та Мерседес Бенц (2006).
Вкладів у банках у головного "радикала" немає, але є внесок у статутний капітал газети "Політика" - 6,3 тисячі гривень.
67 тисяч гривень у 2014 році Ляшко витратив на добровільне страхування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2014 році сукупний дохід голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана і членів його сім'ї склав майже 3 мільйони гривень.