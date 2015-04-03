Ляшко виявився мільйонером з двома дорогими автомобілями (документ)

Про це свідчать дані декларації політика, яка опублікована на сайті Верховної Ради України.

174 тисячі з цієї суми Ляшко отримав зарплату, а ще 840 тисяч від продажу майна.

У депутата є земельна ділянка площею 1,26 га, дві квартири (96 і 367 кв. м відповідно), гараж і ще якась нерухомість на 183 квадрата.

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На Ляшка записані два автомобіля: "Тойота "Прадо" (2004) та Мерседес Бенц (2006).

Вкладів у банках у головного "радикала" немає, але є внесок у статутний капітал газети "Політика" - 6,3 тисячі гривень.

67 тисяч гривень у 2014 році Ляшко витратив на добровільне страхування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2014 році сукупний дохід голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана і членів його сім'ї склав майже 3 мільйони гривень.