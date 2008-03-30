На Полтавщині ініціюють створення музею тоталітарних символів

Полтавська облдержадміністрація пропонує створити музей тоталітарних символів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ. Він запропонував створити музей, і “приводити на екскурсію дітей, аби вони знали і цю історію”. Приклад, за його словами, вже подав Семенівський район, де збираються прибрати від районної державної адміністрації пам’ятник Леніну. “Бо негоже, аби перед інституцією влади незалежної України стояла людина, яка намагалася розчавити цю незалежність і направляла на Київ більшовицькі війська”, - зауважив В.АСАДЧЕВ.

Він розповів, що нещодавно побував у Німеччині. І зауважив, що спеціально ходив “великим містом Гамбург, аби знайти бодай одну вулицю, що носить ім’я Карла Лібкнехта чи Карла Маркса”. “Їх там просто немає. Натомість їх вдосталь у Полтаві та багатьох населених пунктах області, разом із вулицями Леніна, Фрунзе та інших людей, які не те, що не мали жодного відношення до нашої землі, а й взагалі жодного разу тут не бували”, - підкреслив голова ОДА.