На Полтавщині ініціюють створення музею тоталітарних символів
Заява Асадчева
Полтавська облдержадміністрація пропонує створити музей тоталітарних символів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ. Він запропонував створити музей, і “приводити на екскурсію дітей, аби вони знали і цю історію”. Приклад, за його словами, вже подав Семенівський район, де збираються прибрати від районної державної адміністрації пам’ятник Леніну. “Бо негоже, аби перед інституцією влади незалежної України стояла людина, яка намагалася розчавити цю незалежність і направляла на Київ більшовицькі війська”, - зауважив В.АСАДЧЕВ.
Він розповів, що нещодавно побував у Німеччині. І зауважив, що спеціально ходив “великим містом Гамбург, аби знайти бодай одну вулицю, що носить ім’я Карла Лібкнехта чи Карла Маркса”. “Їх там просто немає. Натомість їх вдосталь у Полтаві та багатьох населених пунктах області, разом із вулицями Леніна, Фрунзе та інших людей, які не те, що не мали жодного відношення до нашої землі, а й взагалі жодного разу тут не бували”, - підкреслив голова ОДА.