Буш переконує Росію, що їй буде добре, а не погано
10:02, 30 березня 2008Політика
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Президент США дав інтерв`ю
Напередодні саміту НАТО в Бухаресті Президент США Джордж БУШ закликав відкрити для України і Грузії дорогу в НАТО.
Про це Дж.БУШ сказав в інтерв`ю німецькій газеті "Вельт", яке буде опубліковано в числі за понеділок, 31 березня, передає ІТАР-ТАСС.
При цьому він запропонував не враховувати сумнівів Росії.
"Якщо хтось перед своїми кордонами має демократію, то це не погано, а добре", - сказав Дж.БУШ.
Водночас глава Білого дому запевнив, що Північноатлантичний альянс не має намірів розміщувати в Україні постійну військову базу.
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