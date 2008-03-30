Буш переконує Росію, що їй буде добре, а не погано

Напередодні саміту НАТО в Бухаресті Президент США Джордж БУШ закликав відкрити для України і Грузії дорогу в НАТО.

Про це Дж.БУШ сказав в інтерв`ю німецькій газеті "Вельт", яке буде опубліковано в числі за понеділок, 31 березня, передає ІТАР-ТАСС.

При цьому він запропонував не враховувати сумнівів Росії.

"Якщо хтось перед своїми кордонами має демократію, то це не погано, а добре", - сказав Дж.БУШ.

Водночас глава Білого дому запевнив, що Північноатлантичний альянс не має намірів розміщувати в Україні постійну військову базу.