Кличко завтра має намір стати кандидатом у мери Києва

Після подачі заяви буде брифінг

Завтра, 31 березня, об 11.00 Віталій КЛИЧКО подаватиме до Київської міської територіальної виборчої комісії (вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, 414 кабінет) заяву на реєстрацію кандидатом на посаду міського голови м. Києва. Про це УНІАН повідомила прес-секретар Блоку Кличка Мар’яна ПОЧТАР. Після подачі заяви В.КЛИЧКО проведе перед входом до Київради брифінг для представників засобів масової інформації.

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