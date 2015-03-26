Бойовики "ЛНР" заявили про прибуття до Луганська чергового "гумконвою" РФ

Як сказано в повідомленні «ЛНР», автомобілі зі складу гуманітарного конвою Росії прибули до Луганська, Новосвітлівки і Новоганнівки.

Найближчим часом на складах почнеться розвантаження гуманітарної допомоги, більшу частину якої становлять посівний матеріал і все необхідне для посівних робіт.

«Це - заключний транш сільськогосподарських вантажів. Конвой доставив близько 640 тонн посівного матеріалу і всього необхідного для посівних робіт, 11 тонн медикаментів», - сказано в повідомленні.

Також ідеться, що сьогодні вранці автоколони Росії пройшли всі необхідні прикордонні та митні процедури, «при цьому були присутні українські митники і прикордонники, які не висловили жодних претензій до вантажів».

Згідно з повідомленням «ЛНР», близько 140 автомобілів привезли до так званих «ЛНР» і «ДНР» загалом понад 1,6 тис. тонн гуманітарної допомоги. Її основну частину становить насіння для весняних польових робіт - ячменю, кукурудзи, соняшнику. Також серед вантажів медикаменти, предмети першої необхідності і продукти харчування.

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Це вже 22-а за рахунком колона з Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є підтримкою винятково бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Президент України Петро Порошенко наприкінці січня назвав такі «конвої» «квазідопомогою». На його думку, вантажі, які «незаконно переправляє на Донбас агресор», складаються «з пального для танків і зброї для терористів».

Україна відзначає, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.