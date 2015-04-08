Українського режисера Сенцова доставили в Лефортовський районний суд Москви

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, біля суду зібралася група росіян, які прийшли підтримати Сенцова, вони зустріли режисера оплесками.

Суд сьогодні розгляне клопотання Головного слідчого управління ФСБ РФ про продовження терміну утримання Сенцова під вартою.

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Процес висвітлюють українські і російські ЗМІ. Також у залі суду присутній співробітник консульського відділу при Посольстві України в Москві.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Сенцов, а також активісти Олександр Кольченко, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв в травні 2014 року були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін утримання Сенцова під вартою.

У грудні в Генпрокуратурі заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.

9 лютого 2015 р. Московський міський суд відхилив апеляцію захисту та залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження строку арешту Сенцова до 11 квітня.