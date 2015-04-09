ЄС розчарований фактичним провалом реформ в Україні - депутат

"Візит президента Польщі Броніслава Коморовського до Києва не повинен стати ще одним приводом випросити у західних партнерів гроші і політичну підтримку. Давно пора показати і Варшаві, і іншим столицям, що Україна здатна зробити для самої себе і для Європи в цілому", - так прокоментував очікування від приїзду польського лідера співголова депутатської групи "Відродження" Валерій Писаренко.

"Звичайно, як президент нашого щирого і послідовного союзника Коморовський у своєму виступі у Верховній Раді очікувано буде говорити якісь приємні нашому слуху речі. Але ми не повинні себе обманювати. В ЄС вкрай розчаровані фактичним провалом реформ і збереженням системної корупції. Влада не виправдала ні очікувань українців, ні західних партнерів. Не здивуюся, якщо в дипломатичній манері про це скаже і польський лідер ", - зазначив Писаренко.

Депутат звернув увагу на те, що відсутність прогресу в розвитку України створює в Євросоюзі відчуття втоми від країни, яка просить багато допомоги, але чия влада не демонструє здатність цю підтримку ефективно використовувати.