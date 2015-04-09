8 травня в Україні святкуватимуть День пам’яті та примирення

Верховна Рада ухвалила Закон «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» (№2539), внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 314 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що з метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні встановлюється День пам’яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня.

Читайте такожПорошенко заявляє, що відзначення 8 та 9 травня мають об'єднати Україну

Також, згідно з законом, в Україні щороку 9 травня відзначається державне свято - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги).

Порядок проведення меморіальних та святкових заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги, визначається Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, що шанобливе ставлення до пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та жертв нацизму є священним обов’язком держави та громадян України.

Серед основних форм увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років визначено, зокрема, установлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса, покладання вінків, квітів до пам’ятників та меморіалів, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років; недопущення фальсифікації історії Другої світової війни 1939-1945 років у наукових дослідженнях, навчально-методичній літературі, підручниках, засобах масової інформації, публічних виступах представників державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб; упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників і пам’ятних знаків на вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни 1939-1945 років, створення музеїв, меморіальних комплексів, присвячених Другій світовій війні 1939-1945 років.

Читайте такожУкраїна не скасовуватиме День перемоги

Законом передбачено, що пам’ятками Другої світової війни 1939-1945 років визнаються військові кладовища, військові ділянки на цивільних кладовищах, братські та одинокі могили, пам’ятники, пам’ятні знаки, скульптурні, архітектурні та інші споруди, композиції і об’єкти, що увічнюють пам’ять про події часів Другої світової війни 1939-1945 років, її учасників та жертв. Єдиний національний реєстр пам’яток Другої світової війни 1939-1945 років затверджується Кабінетом міністрів України. Фінансування заходів, пов’язаних з утриманням у належному стані пам’яток здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на відповідну мету, а також пожертвувань юридичних, фізичних осіб, міжнародних організацій або іноземних держав.